Van de bijstand naar een vaste baan in de zorg: deze mensen deden het via Zorgkracht

Ook de 27-jarige Bonno Verwoert heeft het kostbare document behaald. ,,Ik zocht al meer dan een jaar naar werk en zat al lang in de bijstand. Via de gemeente Breda ben ik bij Zorgkracht terecht gekomen.” Het leverde hem gelijk een baantje op bij Thebe Aeneas in Breda. ,,Dankzij Zorgkracht loop ik daar stage. Ik ben huiskamermedewerker. Binnenkort heb ik een gesprek: of een BBL-opleiding of vast werk. Ik hoop op een vervolgopleiding.”



De zeventien West-Brabanders die het document maandag kregen zijn zeker niet de eerste. En ook niet de laatste, want bij Curio zijn nu weer 22 deelnemers aan Zorgkracht begonnen. ,,En zeventien hebben daardoor al werk gevonden", zegt Marita Bogers. ,,Voorheen bleven deze mensen eindeloos in de portefeuille van het Werkplein zitten.”