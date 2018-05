Van crawlen in troebel Vlietwater naar glasheldere Caribische Zee

OUD GASTEL - Uit borrelpraat geboren. In het besef dat de Ironman op Hawaii sportief gezien nooit een haalbare kaart zal worden, zochten drie Gastelse triatleten een ander exotisch eiland. Vrijdag stappen ze in het vliegtuig om zondag mee te doen aan een driekamp op Curaçao.

De zwem-, fiets- en loopafstanden op het overzeese gebiedsdeel zijn een stuk korter dan de Ironman. ,,En da's maar goed ook, want de organisatie omschrijft haar eigen evenement als 'hilly and hot'.'' lacht Peet Willemse (58), die samen met Rien Buurstee (54) en Jan Moerings (53) het tropische avontuur aangaat.

Vriendenclub

Willemse kwam in 1985 al met de sport in aanraking toen in zijn eigen dorp Oud Gastel een triatlon werd gehouden. ,,Alleen Gastelaren mochten mee doen. Zwemmen was nog niet in de Vliet, maar in zwembad Blankershove. Mijn latere vrouw Maaike kwam als eerste uit het water. Zelf moest ik het meer van de andere onderdelen hebben.'' Willemse volleyde op hoog niveau, maar de nieuwe sport liet hem niet meer los. ,,Het hele jaar leefden we toe naar dat ene wedstrijdje in het dorp. Tot Johan Bossers acht jaar geleden het initiatief nam om een vriendenclub van triatleten op te richten: Toga. Bijna twintig sporters uit het dorp sloten zich aan.

Geen partners

Wat volgde waren serieuze trainingsessies, eigen clubkampioenschappen en deelname aan wedstrijden buiten Oud Gastel. Zo nam Jan Moerings - 'als enige in de familie niet in de paardensport' - vorig jaar nog deel aan het wereldkampioenschap. ,,Vooral omdat het een keer in Rotterdam te doen was, al moest ik me wel kwalificeren voor de veteranen 50 groep.'' Ook deden vier leden mee aan de hele van Almere. Vaste afspraak is ook een jaarlijks uitstapje met de hele groep naar een triatlon over de grenzen, zo mogelijk elk jaar naar een ander Europees land. Willemse: ,,Dan zijn we een lang weekend met de mannen bij elkaar. De partners mogen niet mee. Voor de wedstrijd houden we ons in, maar na afloop komt de alcohol rijkelijk ter tafel.''

Want dat willen de mannen wel overeind houden: ambities hebben mag, maar het mag niet ten koste gaan van de gezelligheid onderling. Willemse tekent steevast de sfeer op voor een verslag later. ,,Dan gaat het vooral over de saamhorigheid en ook wel het afzien. De individuele prestaties zijn daaraan ondergeschikt.''

Vervroegd

Voor de Toga-trip naar de Nederlandse Antillen was de animo aanvankelijk groter dan het drietal wat nu de oversteek maakt. ,,Komt omdat op het laatste moment de organisatie het evenement met drie weken vervroegde. Toen waren er al reizen geboekt en vakantiedagen opgenomen. Maar bij ons drieën zat Curaçao al helemaal in de kop, de echtgenotes gaan nu wél mee en we hadden er voor getraind.''

Asfalt

Heuvelachtig en heet. Naar verwachting is het zondag dertig graden. De triatlon start daarom vroeg. ,,Al is het zondag in Nederland waarschijnlijk niet veel koeler.'' Nieuw is voor de drie vijftig-plussers het zwemmen in de glasheldere Caribische Zee. Buurstee: ,,Net even wat anders dan de troebele Vliet. Ook de wegen schijnen glooiend te zijn en niet altijd van fatsoenlijk asfalt voorzien. Maar ach, we zien het wel. Daarna hebben we nog een week om bij te komen.''