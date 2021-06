Van Cameron Diaz tot Lionel Richie: Hollywood is gek op relaxpyramide van Mieke uit Roosendaal

Als opvoeden even lastig is, staat een buurtgezin voor je klaar: ‘Het geeft echt lucht bij ouders’

2 juni ROOSENDAAL - Iedere ouder maakt het mee: je zit met je handen in het haar omdat je er even niet uitkomt met de opvoeding van je kind. Veel mensen vinden in hun eigen netwerk een helpende hand of een opvangmogelijkheid, maar wat als je netwerk daar niet in voorziet? Ouders kunnen dan terecht bij stichting Buurtgezinnen.