Van Asselt en Broere verder in eigen advocatenkantoor

ROOSENDAAL - In een markant pand in Roosendaal, het statige Huize van Hasselt in de Molenstraat, is sinds een half jaar de nieuwe praktijk gevestigd van strafrechtadvocaten Henk van Asselt (59) en Mark Broere (28). Het duo stapte op bij Haans Advocaten, het gerenommeerde kantoor waar Van Asselt vennoot en mede-oprichter was en het tweetal de complete strafrechtpoot vormde.

Breuk

Een breuk met het verleden dus, ‘maar ook een bevrijding’, zegt Van Asselt: ,,Strafrecht was in de ogen van de andere partners altijd een ondergeschoven kindje. We misten op den duur het respect van collega’s voor ons werk. Kleine irritaties liepen op en de cultuurverschillen werden te groot.”

Julien C.

Van Asselt noemt een praktijkvoorbeeld: ,,Ik stond Julien C. bij, de veroordeelde moordenaar van Jesse in Hoogerheide. Een dramatische en landelijk bekende zaak. Maar de collega's waren er helemaal niet blij mee. Ze vreesden vooral dat hun goede klanten er aanstoot aan zouden nemen omdat het kantoor een moordenaar verdedigde.”

Vrij

Voor Van Asselt was dit een rode vlag: ,,Ik had daar op zich geen boodschap aan, maar die druk moet je als strafrechtadvocaat niet voelen. Je moet altijd volledig vrij kunnen handelen, zonder rekening te hoeven houden met gevoelens die niet van belang zijn voor je cliënt.”

Zijn nieuwe vennoot Broere zegt dat een ‘scheiding’ voor beide partijen op den duur de beste oplossing was: ,,Ook al waren de collega's er allesbehalve blij mee.”

Droom

De jonge strafpleiter aarzelde geen moment om zijn veilige positie bij het grote kantoor op te geven en samen met zijn patroon Van Asselt in een zelfstandig avontuur te stappen: ,,Ik ga met je mee Henk, zei ik meteen. Ik heb aanbiedingen gehad van andere kantoren, onder andere van Jan-Hein Kuijpers, maar die heb ik afgeslagen. Dit is voor mij een droom die uitkomt: een eigen kantoor hebben. Bij een groot kantoor word je tegenwoordig niet zo maar partner als strafrechtjongen.’

Bovenmatig

Broere heeft blind vertrouwen in zijn veel oudere partner, die met 36 jaar ervaring een van de bekendste strafpleiters in West-Brabant is: ,,Hij heeft grote aantrekkingskracht op mensen, wil in alle zaken, grote én kleine, resultaat halen en hoeft niet met de eer te strijken.”

Van Asselt twijfelde ook niet over de samenwerking. Als patroon leidde hij zijn jonge collega mede op. ,,Ik heb hem vijf jaar bezig gezien. Hij heeft bovenmatige kwaliteiten.”

Quote Het was vroeger de woning van de directeur van Van Lanschot en zijn bedienden. We voelen hier ons erg thuis, haha Mark Broere, advocaat

De twee partners hebben hun vaste klanten meegenomen. Die merken volgens Boere op zich niet zo heel veel van de 'verhuizing’. ,,Behalve dan dat ze ons nieuwe kantoor zo mooi vinden. Huize van Hasselt is een klassiek, statig herenhuis. Het was vroeger de woning van de directeur van Van Lanschot en zijn bedienden. We voelen hier ons erg thuis, haha.”



Juridisch centrum

Het monumentale pand is in een half jaar tijd uitgegroeid tot een nieuw juridisch kenniscentrum in Roosendaal. Van Asselt & Broere Advocaten huurt de linkerzijde van het herenhuis. Rechts heeft het Bredase kantoor Koch Advocaten zijn intrek genomen. Tot genoegen van Van Asselt, want een van zijn voormalige partners bij zijn vorige kantoor, Paul Nijmeijer, werkt daar. ,,Zo kom je elkaar weer eens tegen.”

Vacature

De concurrentie in strafrechtland is de laatste jaren fors gegroeid, maar het de eigenaren van het nieuwe kantoor zijn vol vertrouwen. Broere: ,,In het eerste half jaar is er al zo veel nieuw werk op ons afgekomen dat we binnenkort een vacature voor een derde advocaat openstellen.”