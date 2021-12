Van altaar tot podium: stichtingsbestuur presenteert zich aan gebruikers nieuwe dorpshuis

Delen per e-mail

Voorzitter is Wanny Haverkamp, voormalig prins carnaval van Hoeven en nog steeds bij carnavalsactiviteiten betrokken. In het dagelijks leven heeft Haverkamp een makelaarskantoor in het dorp. De overigens bestuursleden zijn Marcelle den Hooglander-Vermunt (secretaris), Walter Verstraten (penningmeester) en Emma Louise Lebon.

Sleutels

Deze week droeg het kerkbestuur de sleutels van de kerk over aan de gemeente. Kerkdiensten worden sinds eind november in de kapel van Bovendonk gehouden. Volgend jaar begint de ingrijpende verbouwing van kerk tot dorpshuis. Het gemeentebestuur besloot al eerder voor de exploitatie niet met de Stichting Dorpshuizen dat nu Het Kompas runt, in zee te gaan.

Quote We willen iedereen een podium geven in ons nieuwe dorpshuis, een plek waar iedereen welkom is Wanny Haverkamp

Van altaar tot podium, hoewel de stichtingsnaam niet per definitie de naam van het nieuwe dorpshuis wordt. ,,Wel willen we iedereen een podium geven in ons nieuwe dorpshuis, een plek waar iedereen welkom is”, verklaart Haverkamp de doelstelling om tot een succesvolle invulling te komen.

Hij gelooft in de kracht van samenwerking, transparantie, verbinding en beleving: ,,Ieder afzonderlijk is gelijk aan een zandkorrel, maar samen is men een goudklomp.’’

Huiskamer voor verenigingen

Het dorpshuis krijgt een vaste horeca- en eventmanager voor de dagelijkse gang van zaken. Haverkamp: ,,Het wordt een echte huiskamer, een plek waar het dagelijks verenigingsleven zich afspeelt. Vijftien verenigingen gaan mee over en ook bibliotheek, consultatiebureau, kruisvereniging, stichting De Oude Apotheker, KBO en Surplus vinden er onderdak.

Wethouder Thomas Melisse heeft alle vertrouwen in het genoemde viertal. ,,Een enthousiaste groep mensen die zich gaan inzetten voor het nieuwe dorpshuis. Een mooie stap in de goede richting.”