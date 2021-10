Valt er onder de rook van de basiliek nog iets te kiezen?

Doek valt voor Galerie Anita Ammerlaan: ‘Ik heb hier een prachtige tijd gehad’

ROOSENDAAL - Na negen jaar valt het doek voor Galerie Anita Ammerlaan. De grootste galerie in de Roosendaalse binnenstad moet wijken voor de opknapbeurt van het voormalige archief tot appartementencomplex. ,,Ik zie er wel een beetje tegenop, dit was een geweldige ruimte. We zijn echt verwend geweest, hier.’’

30 oktober