Valley Sound Big Band workshop en concert: Veel animo om Big Band muziek te spelen

,,Zo eindigen we altijd'', verontschuldigde dirigent Peter Bogers zich lachend terwijl hij net alle zeilen had bijgezet om het concert door de samengestelde Big Band van maar liefst zestig muzikanten in goede banen te leiden. Het concertje was het resultaat van een dag hard werken aan Blues for Mr B, Basic Basie en How High the Moon. Valley Sound trombonist Paul Kuypers had deze nummers bewerkt zodat alle aangemelde muzikanten konden meespelen.

Meespelen

De workshop onder de naam Meet the Big Band bood veel muzikanten uit de regio de gelegenheid om een keer mee te spelen in een serieuze Big band. ,,We ontmoeten veel mensen tijdens onze optredens die aangeven best eens Big Band muziek te willen spelen'', legde Bogers de opzet van de workshop uit. ,,He is muziek met een hoog amusementsgehalte. Een Big Band stap je echter niet zomaar binnen om even mee te spelen.'' Bogers vertelde dat de Valley Sound Big band enkele jaren terug een workshop in het klein had georganiseerd. ,,We konden toen 12 muzikanten plaatsen. Nu hebben we met medewerking van de gemeente en in het kader van Roosendaal 750 jaar een grotere workshop kunnen opzetten. Met de veertig aanmeldingen uit de hele regio vormen we tijdens het slotconcertje een Big Band XL van blazers, piano en ritme sectie. Er spelen zelfs Big Band vreemde instrumenten mee zoals bas klarinet, bariton, fluit en piccolo.''