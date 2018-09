Valley Sound Big Band opent vrijdag feestweek, 'Roosendaalse Markt is onze feestzaal'

Het orkest staat al jarenlang onder leiding van dirigent Peter Bogers, die tevens het creatieve brein is achter het avondvullende concert. Bogers laat niks aan het toeval over en heeft het hele concert in een groot draaiboek uitgewerkt.

,,We werken met verschillende blokken. Zo spelen we niet alleen naar bekende bigbandmuziek, maar ook een blok Swingmuziek en Nederlands blok. We hebben bijvoorbeeld nummers van Guus Meeuwis, die hij samen met de New Cool Collective heeft gemaakt, ingestudeerd. Maar ook nummers van Hazes en Borsato. De avond krijgt ook een herkenbaar Brabants en natuurlijk Roosendaals tintje."

De VSBB heeft ook verschillende zangers als gasten oa Claudia Camu, Sophie Mol, Mart en Stef Broos. Speciale gast ‘The Dutch Robbie Williams’ (Henri Toonders) gaat met de VSBB de Markt laten swingen. ,,We maken muziek echt voor het publiek. Het programma moet de Roosendalers echt in beweging krijgen. Ik ben best wel blij dat wij géén tribunes hebben. Zo heeft het publiek veel meer ruimte. De Markt is onze feestzaal,"zegt Bogers.

Volledig scherm Repetitie Valley Sound Big Band Roosendaal 750jaar met dirigent Peter Bogers. Foto Timo Reisiger © @Timo Reisiger Normaal staat de VSBB compact opgesteld met de blazers dicht op elkaar. Vrijdag om maximaal gebruik te maken van het grote podium staan de blazer secties over het hele podium. ,,De ritme sectie heb ik voor de verandering voor de band gezet, zodat ik goed contact heb met de drummer, die precies voor me zit. Een van de belangrijkste taken van de leider van een big band is dat alle delen goed samen klinken. Het geheel moet echt staan als een huis."

Twee weken geleden stond VSBB voor de tiende keer voor 3.000 man op de Groenplaats bij het Bevrijdingsfestival in Antwerpen. ,,In Roosendaal spelen we vrijdag een hoop andere nummers, maar ik hoop dat het net zo'n magische avond als in Antwerpen zal worden. We hadden echt een topavond. Normaal sta ik met mijn gezicht naar de band, maar ik ben toch een keer omgedraaid om naar het enthousiaste publiek te kijken. Volgend jaar is het 75-jarig jubileum van de bevrijding in Antwerpen, ik denk dat we wel weer worden uitgenodigd."

(Indruk van Valley Sound Big Band, optreden in tent tijdens Bevrijdingsfestival in Antwerpen, verhaal gat verder onder video)

Bogers heeft een drukke baan als concernmanager bij de gemeente Bergen op Zoom. ,,Donderdag heb ik toch ook maar vrij genomen. Er gaat zoveel door je hoofd en ik wil dat alle details kloppen deze avond. Bijvoorbeeld het carillon moet wel uitgezet worden voor deze avond. Het zou zonde zijn wanneer die een mooi rustig moment verknald. "

Het gratis concert op de Markt in Roosendaal begint vrijdag om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uur. (Tik op foto voor groot formaat Fotoalbum VSBB)

