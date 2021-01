Vakopleiding Metaal komt naar Oudenbosch: ‘We zijn straks per spoor beter bereikbaar’

Gastels restaurant deelt After Eights uit als doekje voor het bloeden met de avondklok

24 januari Het was een knipoog naar de avondklok die zaterdag inging, maar ook een verwijzing naar vroeger tijden. Want wie kent nog het ouderwetse After Eight, het donkerbruine chocolademintplakje verpakt in vloeipapieren envelopjes? Personeel van restaurant het Ministerie van Eten en Drinken zorgden in Oud Gastel voor de revival van After Eight.