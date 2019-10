Vakbond wil bodycam voor iedere agent vanwege geweld en bedreigingen

Gebroeders Oomen in Sprundel: 50 jaar een blauw hart

10:30 SPRUNDEL - Van stratenmaker uit Willebrord tot toonaangevend bouwbedrijf in West-Brabant. In een notendop is dat het verhaal van vijftig jaar Gebroeders Oomen uit Sprundel. Oprichter Jan (71) en zijn zoons Jan jr. (45) en Mano (47) zijn verknocht aan wat ze doen. En dat geldt volgens Jan sr. voor het hele bedrijf. ,,Allemaal hebben we een blauw hart’’, verwijst hij naar de bedrijfskleur.