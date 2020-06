‘Vage’ aanpak van zwerfafval in Roosendaal wordt gekraakt: ‘Erg teleurstellend’

Zo reageert West-Bra­bant op de nieuwe versoepe­lin­gen

24 juni Er zijn meer versoepelingen mogelijk dan eerder gedacht, zei premier Mark Rutte woensdagavond. ,,Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar. Dat wil ik het liefst van de daken schreeuwen. De 1,5 meter en andere basisregels blijven cruciaal. Dat verandert niet. 1 juli wordt een heel spannend moment. Als we verslappen, is de kans reëel op nieuwe maatregelen.”