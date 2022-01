Vaccinatie op vrije inloop vanaf dinsdag ook in Roosendaal mogelijk

Inwoners uit Roosendaal en omgeving van 12 jaar en ouder, kunnen vrij inlopen op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen tussen 08.00 en 15.00 uur, en op woensdagen tussen 11.00 en 19.00 uur.



Voor mensen van 18 en ouder die in Roosendaal een ‘oppepprik’ of boostervaccinatie willen halen, geldt dat zij nog wel vooraf een afspraak moeten maken. Dit kan online via coronavaccinatie-afspraak.nl, of telefonisch via het landelijke nummer 0800-7070.



De bedrijfsloods van Breure Grondwerken op bedrijventerrein Borchwerf is sinds september 2020 in gebruik als teststraat. Tussen mei en augustus 2021 werd er ook al gevaccineerd. Eind vorig jaar kondigde de GGD al aan dat in de loop van januari Roosendaal weer een eigen prikplek zou krijgen.



In West-Brabant zijn verder vaccinatielocaties in Bergen op Zoom, Bosschenhoofd (Breda International Airport) en op het Breepark en het stadskantoor in Breda.