Vacatures: wie moet toch de leut aan gaan voeren in Puitelaand en Paplaand?

Vijftig nieuwe kroonrin­gen voor plastic afval in Wouw

15 november WOUW - Praat met Piet van Meel uit Wouw over afval en de ochtend is voorbij zonder dat je er erg in hebt. Van Meel is coach van Schoon Wouw en in die hoedanigheid heeft hij het voor elkaar gekregen dat de gemeente Roosendaal vijftig extra kroonringen aan lantaarnpalen in het dorp monteert.