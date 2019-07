Vaart zit er goed in bij woningbouw Halderberge

In de Broekestraat in het buitengebied tussen Oud Gastel en Oudenbosch mag een woning gebouwd worden en dat geldt ook voor de hoek Pastoor van Breugelstraat/Seppedreef in Bosschenhoofd. Relatief worden in dat dorp de meeste huizen gebouwd. Als alles verwezenlijkt wordt, heeft het dorp er de komende tien jaar 151 woningen bij. Een groot gedeelte is al opgeleverd, plannen zijn er nog in Margrietstraat en Esdoornlaan.

Lindelommer

In Hoeven staat het woningbouwprogramma op 168. Hier is een groot gedeelte juist nog van in voorbereiding, mede omdat zowel in het plan Reuzelaar als bij de Lindelommer sprake is van bodemverontreiniging. Het CPO-plan Reuzelaar loopt daardoor vertraging op. Over De Lindelommer wordt de gemeenteraad door het college hoofdzakelijk achter gesloten deuren bijgepraat. In dat opzicht gaat het in Oud Gastel voortvarender. Plan Noord is met 139 huizen zo goed als volgebouwd en meteen komen de centrumplannen naast de kerk er overheen. Hier gaat het om een wijk van dertig verschillende types woningen.

Religieus erfgoed