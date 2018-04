Urenlang geen treinen tussen Oudenbosch en Roosendaal door aanrijding met persoon

spoorbijlage Eindelijk een directe trein tussen Breda en Antwerpen/Brussel, bekijk hier de spoorbijlage

7:00 We moesten er in West-Brabant lang op wachten, maar op maandag 9 april is het eindelijk zo ver. Die dag rijdt er voor het eerst een directe trein van Breda naar Antwerpen en Brussel.