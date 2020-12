Univé-kantoor wordt hét nieuwe wijkhuis van Wouw, renovatie van de Geerhoek is te duur

KPO niet opnieuw met Vitaal Wouw rond de tafel over Geer­hoek-ge­bied

20 september ROOSENDAAL - ,,Nee!” De reactie van Kees Mens van het schoolbestuur KPO in Roosendaal liet aan duidelijkheid niets te wensen over toen de gemeenteraad hem vroeg of hij nogmaals met de werkgroep Vitaal Wouw in gesprek wil over de invulling van het Geerhoekgebied.