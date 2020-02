Unieke foto's: The Voice, de muzikale reis van Sophie Mol

De Spie gaat voor de mooiste wagen in jubileum­jaar

9:48 Bezoekers en bouwers krioelden tussen indrukwekkende bouwwerken. Het was gisteren een drukte van belang in de schuren op het erf van de familie De Rooy. Wijkvereniging BC De Spie hield een kijkdag. De bouwwerken vormen op dinsdag 25 februari één wagen in de carnavalsoptocht van Peejenland.