Uniek wint Toine Aarsen voetbaltoernooi in Oud Gastel

Honderden leerlingen van groep 7 en 8, ongeacht een lidmaatschap bij de voetbalclub, doen er aan mee. Aanvankelijk alleen de scholen in Oud Gastel en Stampersgat, later Halderberge en inmiddels ook uit omliggende plaatsen Standdaarbuiten en Kruisland. Net als afgelopen zondag in de competitie stonden Gastel en Hoeven tegenover elkaar. In dit geval basisschool De Linde tegen Uniek. De Hoevenaren wisten de kansen het best te benutten. Einduitslag 1-2. Maar De Linde stond wel voor het derde opeenvolgende jaar in de finale. Na afloop werden penalties genomen met als inzet de Rien van Hassel-trofee. Hij nam vorig jaar na 38 jaar afscheid als organisator van het toernooi. Deze bokaal ging naar De Schittering uit Oudenbosch.