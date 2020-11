‘Uniek in de wereld’: Nieuw distributiecentrum op Borchwerf I biedt werk voor 400 mensen en 305 robots

Evenemen­ten­ka­len­der blijft ook in laatste maanden leeg

29 oktober OUD GASTEL - Hoeveel evenementen er in Halderberge sinds de start van corona gesneuveld zijn is niet bekend. Behalve de kunst- en atelierroute in september werd de evenementenkalender voor 2020 zo goed als schoon geveegd. Daar zal de komende maanden geen verandering in komen.