Ultieme poging om bouw megahal Campus A58 te stoppen: ‘Maar het wordt heel moeilijk’

Het is voor het actiecomité wel de laatste strohalm om de bouw van het complex tegen te houden. Hierna rest het comité niks anders dan Campus A58 te accepteren, maar wel op te blijven komen voor (het verbeteren van) de leefbaarheid in de wijk. Ook daar is nog een hoop te winnen, zegt Van der Heijden.



De bloembakken en het vrachtwagenverbod in het stuk Bredaseweg - bedoeld om vrachtverkeer uit Kalsdonk te weren - werken namelijk niet helemaal: ,,Er slalommen hier nog steeds trucks door de straat en auto’s schieten soms het fietspad op. De 15e praten we opnieuw met de wethouder over eventuele extra maatregelen. Daarin trekken we wél samen op met LCP, die wil dat ook goed geregeld hebben.’’