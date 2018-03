Ultieme oproep AVR aan Rucphense raad: geef geld vrij

Kerk moet in 2020 hét mul­ti­func­ti­o­neel centrum van Nispen zijn

10:07 NISPEN - De verenigingen en organisaties in buurthuis Nisipa en het Wit Gele Kruisgebouw moeten in de loop van 2020 hun intrek nemen in de Maria Hemelvaartkerk in Nispen. Dat gebouw moet rond die tijd omgebouwd zijn tot multifunctioneel centrum. Die verwachting spreken de besturen van het buurthuis, de Sint Norbertusparochie en de Wit Gele Kruisvereniging en wethouder Toine Theunis uit.