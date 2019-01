Uitzendbureau Goodmorning in Etten-Leur: ’Verstrek tijdelijke vergunningen om tempo te maken met huisvesting arbeidsmigranten’

ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - Los de huisvestingsnood onder arbeidsmigranten op door afgifte van vergunningen met een looptijd tot tien jaar. Die oproep doet John van der List van uitzendbureau Goodmorning in Etten-Leur aan de West-Brabantse gemeenten. Goodmorning is in de regio toonaangevend wat betreft inhuur en detachering van buitenlandse arbeiders.

Via tijdelijke huisvestingsvergunningen kan sneller en flexibeler ingespeeld worden op het rap toenemende beddentekort voor arbeidsmigranten, is de overtuiging van Van der List. Nu gaan de meeste opvangplannen gepaard met slepende (bezwaar)procedures met als gevolg dat het jaren duurt voordat er gebouwd kan worden. Werken met vergunningen tot tien jaar biedt alle partijen voordeel, aldus Goodmorning. Bedrijven kunnen tempo maken, terwijl gemeenten niet voor onbepaalde tijd vastzitten aan migrantenopvang op een bepaalde plek. Het biedt bovendien de flexibiliteit die de markt vraagt: als binnen tien jaar blijkt dat opvang niet meer nodig is, kan het afgebroken of verplaatst worden naar een andere locatie.

Van der List zegt het idee al voorzichtig op tafel gelegd te hebben bij Etten-Leur, Steenbergen en Terneuzen. Dat leidde niet tot juichende reacties. ,,Omdat het fenomeen nog onbekend is. Het wordt volgens mij nog nergens in Nederland toegepast”, aldus Van der List die onder meer migrantenopvang Stella Maris in Welberg runt. Bekend is wel dat bijvoorbeeld Otto Work Force in Venray, landelijk marktleider op huisvestingsterrein van arbeidsmigranten, veel verwacht van verplaatsbare, kwalitatief goede mobile homes als onderdak voor buitenlandse werkers.

Directeur John van der List van uitzendbureau Goodmorning: geef ons vergunningen met een looptijd tot tien jaar.

Duizenden bedden

De Roosendaalse wethouder Toine Theunis, kartrekker voor arbeidsmigranten in subregio West-Brabant-West, heeft wel oren naar de wens van Van der List. Wethouder Petra Lepolder van Steenbergen wil er niet op vooruit lopen en houdt voorlopig vast aan bestaand beleid. Volgens Theunis zijn de komende jaren in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge en Rucphen nog zeker ‘ettelijke duizenden’ extra bedden nodig voor buitenlandse arbeiders waarvan ongeveer duizend in Roosendaal zelf. Hij ervaart dat de regio beseft dat het huisvestingstempo omhoog moet. Ook de provincie voert de druk richting gemeenten op. Op 17 januari is er een grote bijeenkomst in Den Bosch waarbij gemeenten, bedrijven, huisvesters en andere maatschappelijke organisaties de koppen bij elkaar steken over arbeidsmigranten.

Theunis vindt het hoog tijd om ‘jong potentieel‘ onder arbeidsmigranten te koesteren en zelfs te verleiden om definitief in Nederland te blijven. ,,Door vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking blijven we die mensen hard nodig hebben.”