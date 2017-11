Uitvaartzorg Coppens in Roosendaal: 'Nog groter worden? Kan, maar moet je niet willen'

ROOSENDAAL - 'Een uitblinker in de branche', staat er in het juryrapport van de Roosendaal Business Award te lezen over Uitvaartzorg Coppens. Complimenten die eigenaar Kees Coppens een glimlach bezorgen. Toegegeven: het complete rapport heeft ie nog niet gelezen, maar hij belooft er rap werk van te zullen maken.

Coppens zit net als zijn vrouw Anja en zoon Jeffrey - de andere eigenaren van het uitvaartbedrijf - nog volop na te genieten van afgelopen maandag. Uitvaartzorg Coppens won tijdens het jaarlijkse ondernemersgala de prijs in de categorie 'Small Business', voor bedrijven tot twintig werknemers. Het liet daarmee Tierolff Muziekcentrale en jongerenopvang Huize Vinkenbroek achter zich.

Vast gezicht

Wat de doorslag volgens de familie Coppens gaf? Jeffrey: ,,Ik heb begrepen dat onze persoonlijke benadering indruk heeft gemaakt. We werken steeds met maar één contactpersoon voor de nabestaanden, één vast gezicht. Zo zien ze steeds dezelfde vertrouwde persoon en hoeven ze maar één keer hun verhaal aan ons te vertellen.''

Daarnaast denkt de familie dat ook de filosofie achter hun bedrijf een grote rol speelt. Kees Coppens: ,,We willen de beste worden, zijn en blijven mét waarborging van onze intensieve begeleiding, de kwaliteit en ons voortbestaan.''

'Uitbreiden'

Dat laatste lijkt in ieder geval gelukt met het aantreden van zoon Jeffrey een paar jaar geleden. Onder zijn vleugels moet de uitvaartonderneming er nog jaren tegen kunnen. Verder uitbreiden is volgens Kees Coppens niet nodig. ,,We zijn nu al een van de grootste particuliere spelers in West-Brabant. Nog groter worden zou makkelijk kunnen, maar dat moet je niet willen.''

Jeffrey: ,,Kunnen we dan nog dezelfde persoonlijke behandeling bieden? Je treft mensen wel in de meest intieme momenten van hun leven aan, daar moeten we ons bewust van blijven.''

Taboe

Toch heeft Coppens door de jaren heen al wat stappen gemaakt. Ooit onder de vleugels van zijn schoonvader begon Kees Coppens vanuit een zolderkamertje in Wouw voor zichzelf. In juni 1991 begon hij in dat dorp het rouwcentrum aan de Kloosterstraat.

In 2000 opende Coppens ook een vestiging in Roosendaal, aan de Vijfhuizenberg, in 2016 verkaste die naar De Meeten. In 2014 opende in het voormalige postkantoor in Oud-Gastel nog een nieuwe locatie en vorig jaar nam Coppens ook een onderneming aan de Baai in Etten-Leur over.