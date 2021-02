Uitvaartondernemer uit Wouw wint award: ‘Ons vak is meer dan een kist en een bloemstuk kiezen’

WOUW - Voor vader Kees Coppens is het de bekroning van ruim dertig jaar werken als uitvaartondernemer. Voor zoon Jeffrey is het vooral een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het bedrijf won de Dutch Funeral Award.

Wie natuurlijk ook in de hulde betrokken moet worden is echtgenote en moeder Anja, die al kort na de start van het bedrijf begon met een extra dienstverlening: stervensbegeleiding en rouwverwerking. Zeker toen was het een bijzondere stap, en al helemaal als onderdeel van een uitvaartonderneming. ,,Ons vak is meer dan een kist en een bloemstuk kiezen."

Later dit jaar draagt pa (63) het bedrijf definitief over aan Jeffrey, al vanaf 2013 mede-eigenaar. Samen met Anja gaat hij een stapje terugzetten. Daarom ook is die Award iets moois. ,,Het bevestigt dat je een bestendig familiebedrijf bent."

Quote Het bevestigt dat je een bestendig familiebe­drijf bent Kees Coppens Aan de onlangs bekendgemaakte onderscheidingen gaat een heel traject vooraf. Na het aanmelden bij het organiserende platform Remember Me volgde eerst een voorselectie. In oktober kregen ze te horen dat ze bij de laatste vijf kandidaten zaten. In de tuinen van Appeltern moesten de finalisten voor de jury nog eens hun onderscheidende kwaliteiten uitleggen en verdedigen. Coppens Uitvaartverzorging werd winnaar van de in de uitvaartbranche hoog aangeschreven prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt.

Vanwege de ruim dertig jaar ervaring, de gegarandeerde bedrijfsopvolging en het innovatieve vermogen. ,,We zijn altijd wel vernieuwend bezig geweest." De stervensbegeleiding en rouwverwerking is er een voorbeeld van. ,,In de nazorg zijn we altijd ver gegaan." Een speerpunt in die dienstverlening is altijd de rouwverwerking bij kinderen en jongeren geweest. ,,Daar is lang niet bij stilgestaan." Geregeld geeft Anja Coppens lezingen over het onderwerp, ook op scholen in de regio. ,,We willen het verdriet bespreekbaar maken."

Corona

Verdriet was er ook volop in het coronajaar, met meer overlijdens dan normaal. Coppens Uitvaartverzorging reageerde snel en passend in een vreemde tijd, zo staat ook in het juryrapport te lezen. Het bedrijf verzekerde zich al vroeg in de crisis van de juiste beschermingsmiddelen, in een tijd dat zelfs de zorg nog moeite had om die te pakken te krijgen. Bij Coppens stond het vast: afscheid moest mogelijk blijven, ook in coronatijd. ,,Met inachtneming van alle regels konden nabestaanden hun dierbaren bij ons altijd persoonlijk blijven verzorgen. Dat is echt een ontwikkeling van de laatste jaren en dat wilden we niemand afnemen. Rouwverwerking begint met passend afscheid nemen."

Op het moment dat het niet meer toegestaan was om meer dan dertig mensen bij een afscheidsdienst toe te laten zat het team dezelfde avond bij elkaar om de gevolgen te bespreken. ,,We hebben een fantastisch team dat zich het afgelopen jaar, met die toegenomen werkdruk, meer dan ooit heeft bewezen."

In die eerste week moesten uitvaarten met driehonderd verwachte bezoekers direct anders worden geregeld. De achtergrond van Jeffrey in de video- en filmwereld bleek ineens goud waard. ,,Binnen 24 uur waren we in staat om uitvaarten live te streamen." Jeffrey had een eigen productiebedrijf op Aruba, voordat hij alsnog besloot in het voetspoor van zijn vader te treden. ,,Het begon met het verzorgen van rouwdrukwerk en stap voor stap is het verder gegaan."

Nieuw generatie

Met het aantreden van de nieuwe generatie volgden ook de groeiambities. Het aantal rouwkamers groeide tot vier, met behalve in Wouw ook vestigingen in Roosendaal, Oud Gastel en Etten-Leur. Ook nieuwe fenomenen als lijkwades, natuurbegrafenissen en afscheidsdiensten op tot voor kort nog onvoorstelbare plaatsen deden hun intrede.

Pa Coppens weet dat het bedrijf straks in goede handen is. Jeffrey noemt het werk een passie. ,,De dankbaarheid die je krijgt in dit vak is zo groot. Dit werk moet je voelen. Dit werk moet je leven."