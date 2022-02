Uitstel rechtszaak over bouwplan Roosendaalsestraat Wouw vanwege ziekte

Wouwenaren in opstand tegen modern complex in historisch straatje: ‘Zo veranderen we in Roosendaal’

Buurt stapte naar de rechter

Zo ontbreekt de benodigde ontheffing voor de Wet Natuurbescherming (er zouden beschermde gierzwaluwen in het pand hebben gezeten) en voldoet het plan volgens hen niet aan de welstandsnormen. Gevreesd wordt dat ontwikkelaar MarQant Bouwmeesters daar iets bouwt wat totaal niet past binnen het cultuur-historische karakter van de Roosendaalsestraat. Pogingen om hier samen uit te komen, liepen echter op niks uit. De Wouwenaren stelden daarom een beroepsprocedure in bij de rechtbank. In afwachting van een uitspraak werd de voorzieningenrechter in een aparte zaak gevraagd de bouw tot die tijd stil te leggen. Maar die laatste zaak komt er dus voorlopig niet.

Wachten op nieuwe datum

En nu? Goris: ,,Er zit niks anders op dat te wachten op een nieuwe datum. Niks aan te doen. De griffie van de rechtbank heeft wel gezegd dat bij een nieuwe datum - vermoedelijk nog in februari of anders in maart - beide zaken gelijk in één keer te willen behandelen.’’

Tot die tijd mag de bouw - die in volle gang is - gewoon doorgaan. Goris: ,,Maar daar is het ons ook niet om te doen. We willen niet lastig zijn of de bouw stil laten leggen, we willen alleen een voorgevel waarvan we zeker weten dat die in het straatbeeld past. Voor ons zou alles met een paar nieuwe tekeningen opgelost kunnen zijn.’’