Uitstel door PFAS is voor wegenonderhoud Halderberge geen afstel

Wethouder Jan Mollen zegt dat bestemmingsreserves in gemeenteland niet zo gebruikelijk zijn. ,,In dit geval moeten we wel. Het wegenonderhoud loopt een achterstand op. Bij grondwerkzaamheden, die we nog voor de boeg hebben moet de grond extra worden bemonsterd op de aanwezigheid van PFAS. Dat vraagt meer tijd; we hevelen het budget over naar volgend jaar.‘’