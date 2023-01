Uitslaande brand beschadigt monumentaal pand in Roosendaal

De brandweer schaalde op naar een grote brand omdat het pand aan de rand van de binnenstad ligt en er mogelijk veel hout in de woning en in de omringende panden verwerkt zit. De kans bestond dat het vuur snel om zich heen zou slaan.

Vuur niet overgeslagen

Voor zover bekend was er niemand binnen toen de brand uitbrak. ‘Er is nog brand op de begane grond met een mogelijkheid dat het ook in het plafond brandt’, meldde de brandweer rond 20.35 uur. Rond 21.30 uur was de brand onder controle en was de brandweer nog een tijd bezig met nablussen.