Uitgeven of toch maar sparen? Wat te doen met overgebleven coronasteun in Roosendaal?

Of is het niet veel handiger om dit geld lekker in de knip te houden? Want het komt mogelijk nog goed van pas, vindt Gerard van Zalinge (VLP): ,,De financiële klap van corona komt pas na de crisis, wanneer ook de overheidssteun overal stopt. Laten we nog even op onze handen zitten.’’



Daar neigt wethouder en schatkistbewaarder Toine Theunis ook naar: ,,Corona houdt zich niet aan boekjaren. Nu hebben we dat geld over, maar hebben we dat over drie maanden nog? Ik houd mijn hart vast voor de komende tijd.’’ Toch kondigen verschillende partijen alsnog moties aan voor hun plannen. De raad buigt zich daar volgende week over.