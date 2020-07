Uitbreiding van Designer Outlet Roosendaal in de ijskast door corona, maar dit gebeurt er wel

Mike Wils is PSV’er maar doet niks met een bal: ‘Ik heb van gamen mijn werk gemaakt’

9:50 ROOSENDAAL - Hij staat onder contract bij PSV Eindhoven, maar wat hij doet heeft he-le-maal niks met voetbal te maken. Roosendaler Mike Wils (19) is E-sporter. Hij is een van de beste spelers van het computerspel League of Legends in Nederland.