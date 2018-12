Uitbreiding Schijf stap dichterbij

Projectontwikkelaar Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen houdt er namelijk rekening mee dat er bezwaren komen tegen nieuwbouwplan De Berg. Projectontwikkelaar Martijn van den Bogaard: ,,Dat weten we uit het verleden, dus we houden er rekening mee dat er zienswijzen worden ingediend als reactie op het bestemmingsplan voor dat gebied. Mochten die bezwaren niet komen, dan kunnen we misschien half 2019 met de verkoop beginnen.”

Weiland

Het bestemmingsplan ligt vanaf vandaag (donderdag) gedurende zes weken ter inzage. Het gaat om een plan voor 22 woningen aan de zuidkant van Schijf op een terrein dat nu nog weiland is. De bestemming moet dus veranderd worden van agrarisch gebruik naar woongebied. Jaren geleden werd ook al een plan gemaakt voor ontwikkeling van dat terrein, maar het werd inzet van een juridische strijd tussen woningcorporatie Thuisvester en aannemersbedrijf Nouws. Thuisvester bleef eigenaar van de grond en ging later in zee met Van Wanrooij.

Gek

Het is de bedoeling dat De Berg het woningaanbod van Schijf vergroot met 4 dure, 8 middeldure en 10 goedkope koopwoningen. Wat met die aanduidingen wordt bedoeld, is op dit moment niet bekend. ,,De woningmarkt is op dit moment gek", zegt Van Wanrooij. ,,De prijzen zijn onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee de vergunningenprocedure verloopt en daarnaast is er ook schaarste op de bouwmarkt.”

Van Wanrooij bouwde eerder in St. Willebrord en Sprundel en is ook in beeld voor het grote nieuwbouwplan De Hofstede in Rucphen.