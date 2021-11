Uitbater Polski Sklep en omwonenden willen meer parkeerplaatsen langs de Gastelseweg

VLP: ‘Gemeente moet Biggelaar kopen en er woningen in maken’

ROOSENDAAL - Al een aantal jaren is het rolluik van de Biggelaar in de Raadhuisstraat dicht. Mensen die nog weten hoe het winkelcentrum eens bruiste, ergeren zich er aan. De gemeenteraad van Roosendaal ook. ,,De gemeente moet het pand kopen en er woningen in maken", opperde Evelien van der Star (VLP).

19 november