Uit volle borst meebrullen in Rucphen

Stijf uitverkocht

Daamen organiseert vanuit zijn woonplaats Terheijden al enkele jaren Nederlandstalige feesten. ,,In Terheijden zag ik dat er twee volle bussen uit Rucphen waren. Het Nederlandse lied leeft in deze regio enorm. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een locatie in Rucphen. De eerste editie van Rucphen zingt Hollands XXL vorig jaar was gelijk een schot in de roos.'' Dit jaar was er op vrijdagavond voor het eerst een jongerenfeest: Even Dansen, met onder meer Bizzey en dj Paul Elstak. ,,Er stonden 600 mensen binnen, daar ben ik erg tevreden mee. Bizzey is nu erg populair. Het was een succes, we begonnen met urban en later werd het meer hardcore.''