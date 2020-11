Uit eten in de caravan, pal voor je geliefde restaurant: ‘Dit smaakt naar meer!’

Kind (10) aangereden aan Jan Vermeer­laan in Roosendaal

28 oktober ROOSENDAAL - Aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is dinsdagmiddag een 10-jarig kind aangereden door een auto. Volgens de politie is het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Van de betrokken automobilist is een verklaring opgenomen.