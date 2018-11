Uit de raad door Defensie: Roosendaler Raggers (D66) vecht voor 'politiek verlof’ voor militairen

Raggers vertrekt de laatste raadsvergadering voor zijn uitzending. Wanneer precies is nog onduidelijk. Zijn plek wordt ingevuld door zijn vrouw, Annelies Homma. Zij kwam in maart met voorkeursstemmen in de raad, maar besloot van die zetel af te zien om de schijn van ‘keukentafelpolitiek’ te voorkomen. Raggers: ,,Maar we hanteren de democratische volgorde: zij had na mij de meeste stemmen, dus zij is de eerste kandidaat. En ze wil het graag doen.‘’ Harm Emmen, die in maart doorschoof toen Homma haar zetel afstond, wordt voorzitter van de tweekoppige D66-fractie. ,,Want hij heeft de meeste ervaring.‘’