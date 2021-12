Uit de hand gelopen grap eindigt in pikante kalender: 'Het is heel stijlvol hoor’

De pikante kalender is een ideetje van Eline Rijstenbil (27) uit Tholen, de manager van de Pastabar. Het Wouwse restaurant probeert sinds de opening eind 2019 ieder jaar met haar personeel iets voor een goed doel te doen, maar een echt plan voor dit jaar was er nog niet. Eline: ,,Ik dacht alleen: het moet out of the box zijn én iets opleveren voor het goede doel. Ik riep toen al dat zo’n kalender me wel leuk leek, maar meer als grapje.’’