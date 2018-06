Twintig nieuwe fietsroutes van samen 750 km rond Roosendaal

In Roosendaal kunnen truckers nu ook LNG tanken; goedkoper en schoner dan diesel

9:30 ROOSENDAAL - Het is schoner en goedkoper dan diesel. Grote vraag is dan ook of de Nederlandse truckers massaal overstappen op LNG. Ze kunnen vanaf nu in ieder geval LNG tanken in Roosendaal. Het bedrijf PitPoint opende donderdagmiddag een LNG-tankpunt bij TruckEasy aan de Aanwas op bedrijventerrein Borchwerf II.