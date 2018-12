Twintig kilo hennep ingenomen in Sint Willebrord: verdachte aangehouden

Hoe scoort de Top 2000 in jouw stad? Bekijk hier de lijsten van Breda, Bergen op Zoom, Et­ten-Leur, Roosendaal en Oosterhout

14:00 December is lijstjestijd en de Top 2000 hoort daar natuurlijk onverminderd bij. Wat bovenaan de lijst staat, kunnen de meeste mensen wel raden. Maar hoe zit het in je eigen stad? Is dat nog steeds Bohemian Rhapsody van Queen of stuwen de Brabanders ‘ons’ eigen Guus Meeuwis naar boven met Brabant? Hieronder zie je de top 10 en wat opvallend hoog scoort in Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout, Etten-leur en Roosendaal.