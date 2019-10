Tweetal in Roosendaal ontvoerd, bedreigd, geslagen en vier uur later vrijgelaten in Hoogvliet: ‘Vermoedelijk achtergrond in hennepkweek’

dagboek van de bevrijding 2 oktober 1944: Spijkers op de weg om de bezetter dwars te zitten

10:00 De geallieerde troepen deden er 75 jaar geleden ruim een maand over om de Duitse bezetters uit West-Brabant te verdrijven. Hoe verliep die lange weg naar de bevrijding en hoe zag het dagelijks leven er in die periode uit? In deze kroniek in 36 delen beschrijven we het van dag tot dag. Vandaag deel 3.