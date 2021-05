Tweetal bedreigt man met messen in Roosendaal

Graffiti­hal The Loods moet toch op zoek naar nieuwe locatie

26 mei ROOSENDAAL - Remco van den Beemd houdt er al zes jaar rekening mee. Er komt een dag dat graffitihal The Loods in Roosendaal weg moet van zijn huidige locatie aan de Oostelijke Havendijk. Aan de andere kant: oorspronkelijk mocht hij er een maand blijven. Dat is meer dan zes jaar geworden.