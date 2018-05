Tweeduizend pk voor de liefhebber, bomvolle partytent voor de fan in Oud Gastel

De lyrics van Jump for Joy door 2 Unlimited schreeuwen over het Oud Gastelse grasveld heen. Plots wordt de muziek onderbroken, het oorverdovend geluid van een opgevoerde dieselmotor knalt de muziek van de Nederlands-Belgische act uit je oren. Het geluid komt alsmaar dichterbij, tot de trekker langs raast. Het voelt alsof de aarde vanuit je voeten weg wordt getrild, tot de slede vastgrijpt in het klei en de trekker, met de voorwielen in de lucht, tot stilstand komt. Het voertuig wordt snel weer weggesleept en de baan weer glad gemaakt, klaar voor de volgende deelnemer, zodat het hele verhaal weer opnieuw kan beginnen.

Superdag

,,Het is een superdag!", zegt bestuurslid Mark Goorden. ,,Het is verschrikkelijk goed weer, de wedstrijden verlopen goed, we hebben een enthousiast publiek. En dan hebben we straks ook nog een tank!"

De tiende editie van Pulling Gastel was namelijk zaterdag, Bevrijdingsdag. Daarom dat de Landmacht op het evenement was, samen met meerdere voertuigen, waaronder een tank die als afsluiter de baan op zou gaan. ,,Of ie een full pull (het overschrijden van de lengte van de baan, red) gaat halen? Nou, denk inderdaad niet dat het onze sleepwagen stil kan krijgen."



De komst van de Landmacht is tweeledig. ,,Wij hebben ieder jaar wel een demo. Zo hebben we een grote vuurwerkshow en een straalmotor gehad, aangezien het dit jaar Bevrijdingsdag was wilden wij daar ook aandacht aan besteden. Daarnaast is het ook een stukje werving voor de Landmacht."

Tank