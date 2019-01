Tweedeling vervaagt na één jaar huiskamerproject in Pluspunten Halderberge

OUD GASTEL - Het huiskamerproject van Surplus in Halderberge is een succes. Een jaar geleden besloot de zorgaanbieder drempels tussen zelfredzame senioren en hulpbehoevenden weg te nemen. Het samenbrengen van zorg en welzijn in één ruimte blijkt te werken, zij het nog wel met vijf zorg- en welzijnswerkers langs de zijlijn.

Surplus en stichting Groenhuysen hebben de handen ineen geslagen. De dagactiviteiten in de Pluspunten van Surplus (Hoeven en Oud Gastel) en de Steunpunten van Groenhuysen (Oudenbosch, Bosschenhoofd en Stampersgat) kennen sinds een jaar een vrije inloop.

Middagmaaltijd

In Oud Gastel is het Pluspunt van Surplus gevestigd in de voormalige kapel van het Sint Jozef Liefdesgesticht. De architect heeft veel glas verwerkt in de oude gebedsruimte, goed voor een maximale lichtinval. De ruimte, die als ‘huiskamer’ fungeert bestond lange tijd uit twee gedeelten. Aan de ene kant vielen senioren 's middags op de klep voor een warme middagmaaltijd, aan de andere kant aten ouderen, die daarbij geholpen moesten worden. Dat is nu gemengd. Dagelijks wordt in Gastel voor 25 tot 35 mensen gekookt.

In de bovenzaal is de bieb gevestigd. Bibliotheek VanNu houdt er informatiebijeenkomsten, zoals binnenkort over diabetes. In een andere ruimte houdt pedicure Lindsay Potters spreekuur. ,,Ik zit hier pas enkele weken en het bevalt me prima. Mijn klanten zijn niet alleen vaste bezoekers van het Pluspunt, ook mensen van buiten komen langs.”

Praathuis

Dat is ook het idee van Surplus: iedereen is welkom, het mag er levendig aan toe gaan in het ontmoetingspunt. Dat is zeker het geval in het Praathuis aan het einde van de gang. Surplus koppelt haar vrijwilligers in een goede ambiance aan mensen met een taalachterstand. Chantal Klatten van Surplus roemt de vrijwilligers. ,,We hebben er nu veertig; zij denken goed mee aan weer nieuwe activiteiten.‘’

Zo ontstaat een sociaal netwerk, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan. De mix zorgt voor gedeelde interesses voor elkaar. Ouderen, maar ook hulpbehoevenden blijven meer betrokken bij het dagelijks leven. Klatten durft zelfs te beweren dat ze zich daardoor minder snel oud voelen. ,,Het doet goed, mentaal, om dagelijks mensen om je heen te zien die nog alles zelf kunnen.‘’

Ontmoet

Ze noemt het voorbeeld van twee vrouwen op leeftijd, waarvan eentje steeds meer moeite met trap lopen. ,,Zij hebben elkaar hier ontmoet. Het is prachtig dat ze nu samen hierheen komen en het gewoon kunnen vragen?" Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het in de praktijk niet. ,,Dat geldt ook voor het mengen. In eerste instantie bleef iedereen bij het vertrouwde groepje zitten. De tweedeling vervaagt steeds meer, naarmate er nieuwe mensen komen.