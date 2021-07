Tweedehands auto's niet aan te slepen: ‘2021 gaat super tot nu toe’

DE THUISBLIJVERS Tweestrijd bij in België geboren Italiaanse Prinsen­land-coach: ‘Maar mijn bloed, mijn hart is Azzurri’

1 juli Je land vertegenwoordigen op een EK. Het is iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat zij en hun trainers wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 8: Natalino Storelli uit Roosendaal, trainer van Prinsenland.