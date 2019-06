Tweede wielercafé in De Veestallen draait om Nederlandse kampioenen

Ad van Overveld (71) uit Zegge won tientallen criteriums, maar pakte al in 1964 op jonge leeftijd de nationale titel cyclocross. Ad Tak (66) uit Oud Gastel hoefde in 1975 niet ver te reizen om Nederlands kampioen te worden bij de amateurs. Die prestatie leverde hij in een kletsnat Hoogerheide.

Klimmer Jac van Meer (61) uit Wouw was in 1978 al heel dicht bij een nationale titel in Beek waar hij genoegen moest nemen met een tweede plaats. Twee jaar later lukte het hem wel in Geulle. De bijna 28-jarige Moreno Hofland uit Roosendaal is nog steeds actief als beroepsrenner. In 2012 werd hij in Kerkrade nationaal kampioen op de weg.