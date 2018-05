Tweede Vijfhuizenbergloop op zondag 3 juni in Roosendaal

Gemeente deelt gratis milieupas uit aan Homico

14:43 BOSSCHENHOOFD - Van alle tweedehands goederen, die Homico in ontvangst neemt zit ook steeds meer rotzooi tussen. Slechte kwaliteit, niet te verhandelen in de kringloopwinkel. Restafval dus, waarmee de ontwikkelingshulporganisatie meer kosten maakt dan ze lief is.