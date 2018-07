Tweede vestiging van Domino's in Roosendaal geopend

Grote natuur­brand op de Rucphense Heide, rook in wijde omgeving te zien

17:03 RUCPHEN - Op de Rucphense Heide is maandagmiddag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer meldt dat de brand woedt aan de Kromme Elleboog in Rucphen. De rook is in de wijde omgeving te zien.