Tweede show voor cabaretduo Sebas en Wes: avondje plezier met breinkrakers

De vrienden Sebastiaan Waegemaekers (22) en Wessel Croonen (27) willen als hobby een nieuwe theatervorm brengen: ,,We weten zelf niet of het cabaret, muziek of toneel is.’’ De titel ‘Als het morgen maar weer goed is’ van de nieuwe voorstelling belooft in ieder geval veel goeds.

Met trots vertelt het tweetal dat ze na de eerste uitverkochte voorstelling zoveel lovende reacties kregen dat ze besloten door te gaan. ,,Vorig jaar kon niet vanwege de coronaperikelen maar nu zijn we er helemaal klaar voor. Omdat we de eerste voorstelling met hulp van Cultuur Verbindt Roosendaal zelf financierden, was het best een risico. We wilden onszelf namelijk onderscheiden van andere theatervormen en moesten afwachten of het zou aanslaan. Om het nu wat professioneler aan te kunnen pakken hebben we Stichting Scène 13 opgericht. Daarmee kunnen we ook andere projecten oppakken.’’

Het duo wil ook dit keer met hun nieuwe verhaal herkenbaar blijven als Sebas en Wes. ,,We borduren een beetje voort op de eerste voorstelling Vrienden. Sebas als keurige jongeman en Wes de sloddervos. De rollen zijn nu echter een beetje omgedraaid. We nemen het publiek namelijk mee naar camping De Gekke Geit. Wes past als sloddervos prima in het campingleven en Sebas is eigenlijk te netjes. Op de camping gaat van alles mis en wij moeten dat als medewerkers steeds rechtbreien.’’

Volgens het duo komen in hun voorstelling op een komische wijze allerlei maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen aan de orde. ,,We willen de mensen naast een avondje ontspanning en plezier ook met breinkrakers naar huis sturen!’’

De ticketverkoop, die reeds van start ging, verloopt zo voorspoedig dat de voorstelling op 11 december herhaald wordt. ,,We willen namelijk niet uitwijken naar de grote zaal. De kleine zaal is veel intiemer en twee keer optreden is leuker!’’