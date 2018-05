Tweede filiaal Domino's Pizza in Roosendaal moet druk van de ketel halen

,,Onze zaak aan de Boulevard is behoorlijk druk. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar de omwonenden wat minder. Om de druk daar weg te halen, beginnen we in de loop van juli onze twee zaak in Langdonk. In Roosendaal zijn twee Domino's zeker levensvatbaar", legt mede-eigenaar Sander Bakx uit. Zodra de exploitatievergunning van de gemeente binnen is, begint de verbouwing van het pand waar tot voor kort een apotheek was gevestigd.

Politieke vragen

De fracties van VLP en CDA stelden het college van B en W onlangs vragen over het verlenen van een omgevingsvergunning aan Domino's Pizza. De partijen vragen zich af of de Lindenburg wel een geschikte plek is gezien de verkeersdrukte die er wordt verwacht. Wethouder Cees Lok (Vergunningen) meldt in zijn antwoordbrief aan VLP en CDA dat er geen enorme toename van het verkeer op de Lindenburg wordt verwacht, omdat de openingstijden van het winkelcentrum grotendeels niet samenvallen met die van Domino's.

Quote Qua beleving wordt onze tweede vestiging heel anders dan aan de Boulevard. In de nieuwe zaak kun je straks ook zitten Sander Bakx

In tegenstelling tot de zaak aan de Boulevard, kunnen klanten in het nieuwe filiaal wel zitten. ,,Qua beleving wordt het een wereld van verschil. We willen aan de Lindenburg niet alleen pizza's, maar ook milkshakes verkopen", aldus Bakx.

Cashfree