Twee woonwagengezinnen krijgen week uitstel voordat ’protestkamp’ in Roosendaal wordt ontruimd

Bietenver­voer per schip: van experiment naar 200 vaartoch­ten deze campagne

STAMPERSGAT/OUDENBOSCH - Het begint al weer een gewoon beeld te worden: bietenschepen traag door zuidelijke rivieren varend. Na het experiment vorig jaar is gebleken dat vervoer van suikerbieten per schip minder duur is dan over de weg.

17 november