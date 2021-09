Twee weekenden geen treinen tussen Roosendaal en Antwerpen

Ellebogen­werk op de woning­markt: 'Bij de telefoon klaar zitten, zo snel wordt er gereageerd’

1 september ROOSENDAAL - Het is ellebogenwerk op de woningmarkt. Wie na bezichtiging van een huis niet op stel en sprong beslist, pakt ernaast. Overbieden is aan de orde van de dag, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.