Twee verdachten van heling scooter aangehouden in Roosendaal

Bezoek op de gehandicap­ten­zorg zeer welkom: ‘Want nou is mijn leven saai!’

1 juni BERGEN OP ZOOM – Heeej, mama!! roept Linda vanuit de tuin van Belvedère. Haar gezicht straalt, dat had ze niet verwacht. Dat haar moeder vandaag vanuit Oudenbosch bij haar op bezoek zou komen in de woonlocatie van gehandicaptenorganisatie SDW in Bergen op Zoom.